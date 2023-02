Famalicão: Dérbi Oliveirense x Ribeirão é este sábado

Na tarde de sábado, às 15 horas, joga-se mais um dérbi famalicense na série B da pró nacional da AF Braga. A Oliveirense recebe, no Campo de Ribes, o Ribeirão que já garantiu um lugar na segunda fase, de apuramento de campeão e de subida aos nacionais. A equipa ribeirense está no segundo lugar, com 44 pontos, os mesmos do líder, o Sandinenses.

Já a Oliveirense ainda aspira a um lugar entre os quatro primeiros. Com duas jornadas para realizar, a equipa de Oliveira Santa Maria é quinta da classificação, com 33 pontos, a cinco do Joane que recebe o Ponte, terceiro da classificação, com 42 pontos.

Na série A, o Ninense, que é sétimo com 29 pontos, também pode chegar ao lote dos quatro primeiros, dado estar a apenas três pontos do Prado, que ocupa a quarta posição. Na jornada deste fim de semana, a formação famalicense joga em casa do Santa Maria, quinto com 31 pontos.