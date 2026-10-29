Na manhã desta quinta-feira, os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados para um derrame de matéria perigosa, relacionada com o tratamento de têxteis, na rua da Mabor, em Lousado.

O alerta foi dado por volta das 09h36 e chegados ao local, os bombeiros isolaram o espaço e fizeram a contenção da matéria perigosa para que esta não se propagasse para outros locais, enquanto aguardam a chegada de uma empresa especializada.

Deste incidente resultaram três vítimas, devido à inalação de vapores tóxicos, que foram assistidas no local.