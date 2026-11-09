A tarde desta segunda-feira fica marcada pela colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias, na Avenida Narciso Ferreira, em Riba de Ave, da qual resultou um derrame de óleo na estrada.

O alerta foi dado por volta das 14h04 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave e a GNR que procedeu ao corte de trânsito nos dois sentidos.

Foi ainda acionada uma empresa que irá proceder à limpeza da Avenida. Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, da colisão automóvel resultou um ferido ligeiro, que recusou ser transportado ao hospital.