Famalicão: Derrame de óleo corta rua em Calendário e faz um ferido

Paulo Raimundo, Secretário-Geral do PCP, esteve em Riba de Ave no passado sábado. Na tarde deste dia, o Teatro Narciso Ferreira recebeu uma ação pública sob o tema “É tempo de Avançar”, na qual também marcaram presença Sílvio Sousa, candidato da CDU à Câmara Municipal de V.N. de Famalicão, e Miguel Lopes, candidato à presidência da Junta de Freguesia de Riba de Ave.

Paulo Raimundo disse à plateia que a CDU «é uma força política com provas dadas, que nunca abandonou as populações e que está preparada para assumir responsabilidades de governação autárquica, com coragem, seriedade e de compromisso com as pessoas». Para Famalicão, o líder comunista considerou «importante o reforço da CDU», apontando a necessidade de «dar força a quem tem coragem política para enfrentar interesses instalados e construir uma alternativa que coloque o concelho ao serviço do povo».

O histórico Miguel Lopes, candidato à Junta de Freguesia, autarquia que liderou de 1990 e 2002, acredita que pode, «mais uma vez, servir esta nossa terra com dedicação e trabalho» e promete fazer de Riba de Ave «uma vila dinâmica, próspera e com qualidade de vida.”

Sílvio Sousa classificou a freguesia como «uma terra de resistência antifascista, um símbolo da força popular» e é com esse espírito «que queremos transformar Vila Nova de Famalicão». O candidato colocou o foco da sua intervenção na revitalização do Rio Ave que quer com margens recuperadas e devolvidas à população, «transformando-o num espaço de lazer, cultura e orgulho para todos». Também assumiu que «este é o tempo de avançar com coragem, com confiança, com a força de todos aqueles que não aceitam a pobreza e a precariedade num concelho rico e com tanto potencial. Este é o tempo de colocar o município ao serviço das pessoas».