Na tarde deste sábado, a contar para a sétima jornada da Liga Placard Futsal, o FC Famalicão perdeu, 1-2, com o Portimonense. Com esta derrota caseira, perante um adversário direto, o conjunto de Cláudio Martins continua no fundo da classificação, com apenas 4 pontos, enquanto que os algarvios passam a somar 7.

O resultado destA partida foi feito ainda na primeira parte. No Pavilhão das Lameiras, O Portimonense entra mais forte e, aos cinco minutos, abre o marcador, por Gui Marques, O Famalicão leva tempo a reagir, mas iguala a partida ao minuto 15, por Gui Torres. Sobre o apito para o intervalo, os visitantes conseguem o segundo tento; na cobrança de um livre direto, Luiggi rematou forte para o 1-2.

A segunda parte foi intensa, mas com falta de objetividade junto das balizas. O Famalicão tentou o empate, teve as melhores oportunidades e apostou no guarda-redes avançado nos últimos minutos – com Gui Torres nessa função -, mas faltou-lhe sempre eficácia na finalização e, assim, chega ao quarto desaire seguido.