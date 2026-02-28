Famalicão: Derrota em Braga coloca equipa no último lugar

SC Braga e o FC Famalicão abriram, na noite desta sexta-feira, a jornada 17 da Liga Placard Futsal. A equipa bracarense levou a melhor, 3-1, sobre os famalicenses que, com esta derrota, caíram para o último lugar, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que ainda não jogou.

Nos primeiros segundos do encontro, o Famalicão sofreu o primeiro golo e foi, desde aí, “controlado” pela equipa da casa que criou algum perigo. No entanto, a equipa de Hugo Oliveira, depois do seu desconto de tempo, melhorou e acabou por empatar aos 15 minutos, num bonito remate Márcio Moreira que, mais tarde, atirou uma bola aos ferros.

A partir do empate, o jogo entrou numa fase mais dividida, mas a equipa da casa regressou à vantagem aos 18 minutos, num lance onde os famalicenses”não fizeram tudo em termos defensivos permitindo o cabeamento de Vilian ao poste e, depois, a recarga para o golo.

Na segunda parte, o Famalicão, a precisar de pontos, mostrou-se mais dinâmico e provocou maiores cuidados defensivos ao SC Braga que, mesmo assim, aos 27 minutos, aumentou a vantagem. O Famalicão bem tentou e a quatro minutos do fim apostou no guarda-redes avançado. O SC Braga defendeu (bem) e acabou por segurar a vantagem.