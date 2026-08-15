Esta sexta-feira, em jogo de preparação para a nova época desportiva de futsal, o FC Famalicão perdeu, 2-1, com o Rio Ave. O golo famalicense foi apontado por Ruizinho.

Recorde-se que a Liga Plcard começa a 12 de setembro, repetindo-se, de forma oficial, um confronto entre duas equipas, também em Vila do Conde.

O Famalicão, que é treinado por Cláudio Martins, que repressou ao clube, apresenta para 2026/2027 um plantel bem diferente do da época passada e que foi capaz da garantir a manutenção na temporada de estreia no principal campeonato nacional de futsal.