Na noite desta segunda-feira, na conclusão da jornada 4 da Liga Placard Futsal, o Famalicão perdeu, de forma clara, em Braga, por 6-0.

A equipa famalicense saiu para o intervalo a perder por 1-0, muito embora tenha enviado duas bolas aos ferros da baliza contrária. Na segunda parte e em apenas quatro minutos o marcador chegou aos 5-0 e, logo depois, veio o sexto. Até final, os dois treinadores “aceitaram” gerir o jogo e até utilizaram alguns atletas com menos minutos de jogo.

Com 4 pontos, o Famalicão volta a jogar sábado, em casa, às 17h30, com o Ferreira do Zêzere.