Na tarde deste domingo, o FC Famalicão recebeu, no Pavilhão Municipal, o Sporting e acabou derrotado, por 2-8. No jogo de estreia, em casa, na presente edição da Liga Placard Futsal, a equipa famalicense até foi a primeira a marcar, por Dani Silva, mas até ao intervalo os leões, particularmente nos últimos minutos, cavaram uma considerável diferença de 1-5.

No segundo tempo, os visitantes chegaram aos 7-1, mas Diogo Mesquita ainda reduziu 7-2. A seis segundos do apito final, Valério, do Sporting completou o hat-trick e fixou o resultado em 8-2. Na próxima jornada, a terceira, o FC Famalicão recebe o Elétrico.