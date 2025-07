Famalicão derrotado pelo Porto em jogo-treino

O jovem famalicense Francisco Carvalho, depois de ter lançado alguns singles com música e letra da sua autoria, gravou recentemente, em colaboração com The Village, um EP intitulado Lado Negro do Dia. Os quatro temas — acompanhados pela sua guitarra clássica e outros instrumentos —, são Cidade Perdida, Sou, Ela e Lado Negro do Dia, que dá nome ao EP.

Francisco Carvalho iniciou o seu percurso musical durante o ensino secundário, tendo participado em diversos eventos no estabelecimento de ensino que frequentou, onde interpretava versões de temas conhecidos.

Em julho de 2020 ganhou maior visibilidade ao participar no programa The Voice Portugal, da RTP1, tendo alcançado a fase das provas cegas. A partir desse momento, começou a compor as suas próprias canções e a gravar em estúdio, sob a direção de André Silvestre.

Recentemente, apresentou este novo trabalho discográfico no programa As Nossas Raízes, da Rádio Cidade Hoje. O EP encontra-se disponível nas redes sociais, nomeadamente no YouTube, onde é possível ouvir também outros temas da sua autoria, como Algo Mais, Acordar, Vida e Deixa-te Ficar.

Está previsto, para breve, um concerto de apresentação ao vivo do seu novo trabalho. ManSanches