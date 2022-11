Famalicão: Desabamento de terra na N206 em Brufe / Outiz

Já estão definidos os dias e horas das jornadas 14, 15 e 16 da I Liga de futebol. Com a prova parada, devido ao Campeonato do Mundo, a competição regressa a 30 de dezembro, às 17 horas, com o FC Famalicão a jogar em Chaves. No dia 6 de janeiro, a contar para a jornada 15, recebe o Vizela na noite (21h15) do dia 6 de janeiro. Segue-se, a 15 de janeiro, às 20h30, a curta deslocação ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto.

Também já está agendado o jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. O FC Famalicão joga a 10 de janeiro, às 18h45, no Estádio do Mar, diante do Leixões.