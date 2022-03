Famalicão desenvolve projeto que ajuda desempregados a criar o próprio emprego

O Contrato Local de Desenvolvimento Social/Comunidades Incubadoras desenvolveu “Cria o Teu Próprio Emprego”, um programa destinado a pessoas em situação de desemprego. O projeto decorreu de 15 a 22 de março, na Casa da Juventude de Vila Nova de Famalicão.

A iniciativa recorreu a estratégias e metodologias para abordar temas interligados com liderança, marketing, estratégia, comunicação, plano de negócios, empreendedorismo, clientes e mercado. O programa contou com mais de uma dezena de participantes e com convidados que partilharam ideias sobre negócios e criação de empresas. Domingos Sousa, do Made In, e Zélia Correia, do CITEVE, também deram a conhecer o enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo.

“Cria o Teu Próprio Emprego” é o próximo programa que vai decorrer no concelho. Segundo o Contrato Local de Desenvolvimento Social/Comunidades Incubadoras, a iniciativa «reveste-se de ferramentas e técnicas para acelerar as ideias e oportunidades de negócio junto do público-alvo».

O CLDS 4G – Contrato Local de Desenvolvimento Social é um projeto criado pelo Instituto da Segurança Social que está a ser desenvolvido no concelho, desde julho de 2020. O programa é apoiado pela Câmara Municipal e pela Engenho – Associação de Desenvolvimento Local do Vale do Este. As iniciativas do projeto estão direcionadas para o emprego, empreendedorismo, qualificação e formação de pessoas desempregadas de Famalicão.