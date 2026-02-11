Famalicão: Desfile de Caretos em bicicleta foi cancelado

Devido às condições meteorológicas, o Desfile de Caretos em bicicleta pelo centro urbano de Famalicão foi cancelado.
O evento integrado na programação de carnaval estava agendado para o domingo, 15 de fevereiro.
O S. Mateus, depois da vitória, 4-1, sobre o líder Paços de Ferreira, mantém o terceiro lugar, com 31 pontos, a dois do segundo (Lusitânia Lourosa) e a cinco dos pacenses. A equipa famalicense, com o resultado alcançado no passado sábado confirma a sua candidatura aos primeiros lugares da prova.
Na séria A do nacional da 3.ª divisão já se jogaram 15 jogos, faltando 7 para o fim da primeira fase. Recorde-se que o vencedor sobe à 2.ª divisão, enquanto que o segundo vai disputar um play-off de promoção.
O campeonato regressa a 21 de fevereiro, com o S. Mateus a visitar o Sangemil, penúltimo da classificação, com 10 pontos.
Rudi Almeida, aos 20 anos, estreou-se, na noite da passada segunda-feira, na equipa principal do FC Famalicão. Foi no jogo com o Aves SAD que a equipa de Hugo Oliveira venceu, por 3-1.
Rudi, que agora faz parte do plantel principal, recorda que «não estava nervoso» e só quando terminou o jogo «a ficha caiu». A oportunidade que teve pode acontecer a outros jovens da formação. Basta «continuar a trabalhar e acreditar», porque mais tarde ou mais cedo «aparece a oportunidade. Eu tive a minha oportunidade, pela saída de Zabiri, mas acredito que outros poderão estrear-se pela equipa principal. É um sonho».
Nesta entrevista aos canais do clube, o avançado também recorda o título nacional júnior – o único na história do clube. Confira, no vídeo, as declarações do “reforço” de inverno do plantel famalicense.
Na tarde deste sábado, às 16 horas, a equipa de futsal do Famalicão joga a quarta eliminatória da Taça de Portugal. A partida, com o Marítimo, formação da 2.ª divisão, é no Pavilhão das Lameiras. Os sócios têm entrada gratuita e para o público geral o bilhete tem um custo de 5 euros.
O jogo é de estreia de Hugo Oliveira no comando técnico do conjunto famalicense. O treinador, que substituiu Kitó Ferreira, chegou ao clube na última semana de janeiro.
O deputado Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, questionou o Governo sobre o estado do edifício do posto da GNR de Vila Nova de Famalicão, que apresenta problemas estruturais «que colocam em causa a segurança e as condições de trabalho dos militares, mas também a dignidade, a confidencialidade e a qualidade do atendimento prestado aos cidadãos».
O BE recorda que, recentemente, foi denunciado que chove dentro das instalações e que as paredes e tetos apresentam sinais de humidade prolongada e isolamento insuficiente. Em dias de precipitação intensa, relata, várias áreas do posto de comando ficam inutilizadas e a água sobe vários centímetros.
O Bloco de Esquerda considera «inaceitável» que um posto da GNR a servir uma área geográfica, «com a dimensão e importância de Vila Nova de Famalicão» funcione «em instalações degradadas, precárias e inaceitáveis». Defende uma intervenção urgente e estruturada «que assegure condições dignas de trabalho, atendimento e respeito pelos direitos dos cidadãos». Por isso, o BE pretende saber se o Governo tem conhecimento da atual situação do posto e para quando o início das obras.
O edifício onde está o posto territorial da GNR é da década de 40, do século passado. Foi cadeia da comarca, entre 1947 e 1972; entre 1975 e 1984, foi adaptado para funcionar como estabelecimento de ensino secundário. Em 10 de novembro de 1989, o edifício foi inaugurado como quartel da Guarda Nacional Republicana, momento em que foi realizada a última intervenção estrutural de maior dimensão. Desde então, ao longo de mais de três décadas, foram apenas realizadas intervenções pontuais de natureza infraestrutural, «manifestamente insuficientes para responder às necessidades funcionais atuais e às exigências permanentes da atividade operacional e de atendimento ao público».
A jogadora famalicense, a mais internacional de sempre (146), é uma das eleitas de Luís Conceição para os dois jogos com a Finlândia (17 e 18 de fevereiro), no Centro Multiusos de Lamego.
As duas partidas servem de preparação para a fase de qualificação para Campeonato da Europa Feminino de Futsal que será disputado na Croácia, no próximo ano. Portugal entra na disputa por um lugar na fase final na derradeira etapa da qualificação, a Ronda de Elite – da qual será anfitrião -, integrado no Grupo 1 com Finlândia, Países Baixos e um dos apurados da Ronda Principal.
O selecionador nacional convocou 14 jogadoras, entre as quais pontifica Ana Azevedo que joga no GCR Nun’Álvares.
A Escola Profissional CIOR tem em estágios internacionais 20 alunos dos cursos técnicos de Auxiliar de Farmácia, em Valência (Espanha); de Animação Sociocultural, em Malta; Mecatrónica Automóvel, Itália, e Desenho de Construções Mecânicas, em Bilbau (Espanha).
Estes estágios, com duração de três meses, realizam-se em instituições e empresas parceiras da CIOR. «Estas experiências combinam formação técnica com vivência intercultural, contribuindo para o desenvolvimento de competências profissionais, autonomia e cidadania europeia», refere Paula Pereira, da direção da Escola.
A internacionalização da CIOR, que decorre há décadas, tem estado no centro do seu projeto educativo, e conta com o apoio do Programa Erasmus + e outros anteriormente similares.
Para Paula Pereira, que integra também o Gabinete de Projetos da escola, «estas mobilidades permitem a promoção de intercâmbio de metodologias e boas práticas, o reforço de competências linguísticas e profissionais e a valorização do Projeto Educativo a nível internacional». Esta responsável da CIOR reconhece, ainda, que esta estratégia reforça não só a formação dos alunos, docentes e colaboradores, mas também a ligação da escola, do município e da região a «diferentes realidades económicas, sociais e culturais do espaço europeu e suas vivências de cidadania como bem comum».
Nesta dinâmica de internacionalização, a CIOR acolhe grupos estrangeiros de estudantes e professores provenientes de instituições parceiras europeias, da Roménia, Espanha e França e outros países que procuram a Escola para estágios práticos, trabalhos oficinais/laboratoriais e outras atividades formativas em áreas como a Eletrónica, Metalomecânica ou Cuidados de Saúde, complementadas com visitas a empresas do concelho.
Neste contexto, está previsto o acolhimento de alunos e de professores para a realização de estágios/workshops e visitas na Escola ou empresas do Município, provenientes de instituições parceiras de Espanha (Vigo, Lugo, Santander e Denia) e França (de Annecy).