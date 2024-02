Famalicão: Desfile de Carnaval em Arnoso Santa Eulália

Na noite da próxima segunda-feira, dia de 12 de fevereiro, todos os caminhos vão dar ao Carnaval de Famalicão para uma noite cheia de cor e alegria.

Dos super-heróis às estrelas de cinema, dos desenhos animados aos disfarces mais caricatos, originalidade não vai faltar em mais uma noite de folia, onde a festa vai até ao raiar do dia seguinte.

Ponto de encontro para famalicenses e visitantes de várias regiões vizinhas que este ano podem desfrutar de animação musical em quatro pontos da cidade.

Diogo Fonseca, Ricardo Reis e Mc Mano são os responsáveis pela animação no palco da Praça 9 de Abril. A música no espaço instalado na Praça D. Maria II ficará a cargo de Viktor Soul, Manuel Fonseca e MC Landu Bi, e pelo palco da Praça vão passar ainda João Nogueira, Meninos do Rio e Pedro Ribeiro.

O programa de animação conta ainda o tradicional desfile e concurso de mascarados e a atuação da Orquestra Pentágono no palco da Rua Luís Barroso.

Os bares e cafés também abrem as portas e juntam-se à festa com vários DJ’s a oferecerem música aos foliões, madrugada dentro, numa festa ao ar livre pelas principais ruas da cidade.

Para facilitar as deslocações ao longo da noite, o município vai disponibilizar doze linhas de autocarros gratuitos que vão sair de diversas freguesias do concelho e haverão bilhetes promocionais nos comboios urbanos e regionais do Porto, com paragem e partida em Vila Nova de Famalicão, com um custo de 3 euros (ida e volta). Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP até este sábado, dia 10 de fevereiro.

Quem participou em anos anteriores não se arrependeu e deixou o seu testemunho, como é o caso de Mafalda Almeida, natural de Matosinhos e que vem ao Carnaval de Famalicão desde 2018 “Gosto do ambiente, é muito divertido (…) percorro as ruas, vou aos bares, assisto ao desfile de mascarados. É uma boa forma de celebrar o Carnaval. Deve continuar!”.

Para vários famalicenses este é já um dia memorável “Lembro-me que a primeira vez que ‘desci à rua’ tinha 13, 14 anos” comenta Daniela Oliveira, que participa no Carnaval da cidade “há quase 20 anos”, uma noite que “sempre acompanhei” e da qual sente “um grande orgulho”, porque já “faz parte da história de Famalicão”.

Todas as informações sobre o Carnaval de Famalicão em www.famalicao.pt