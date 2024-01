Por iniciativa do município de Vila Nova de Famalicão, está criado um grupo de ação local para colaborar no projeto “IN4Green – Cidades Industriais Mais Verdes”, desenvolvido no âmbito do programa de cooperação europeu para o desenvolvimento urbano e sustentável das cidades, o URBACT IV.

O IN4GREEN envolve a promoção da transição para uma economia verde e sustentável, de forma a fortalecer a indústria e tornar o território mais competitivo e inclusivo para todos os cidadãos, e está centrada no cumprimento da política de coesão PO2 – Uma Europa Mais Verde.

Estão incluídas entidades como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N); Portugal Foods; Tecmeat; ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal; CITEVE – Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário; CESPU – Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário; Quadrilátero; Eixo Atlântico; IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; Universidade do Minho; AIMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal; FamaGrow; e Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave).

O URBACT IV teve início em junho de 2023 e estende-se até ao final do ano de 2025, envolvendo cidades de mais oito países da união europeia.