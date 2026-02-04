Concelho, Eventos

Famalicão: Desfile de Carnaval em Ribeirão sai à rua no domingo, 15 de fevereiro

Ribeirão está em contagem decrescente para o já habitual Desfile de Carnaval que este ano sai à rua no domingo, 15 de fevereiro, a partir das 14h00.

O ponto de partida é no Lugar da Aldeia Nova e o desfile passa depois pelo Outeiro e Sede da Junta de Freguesia.

Há catorze prémios a concurso, entre eles a eleição do melhor carro, melhor grupo e individual, melhor som em desfile e animação de rua. As ofertas variam entre 200€ e 50€ às quais acresce um cabaz.

As inscrições devem ser feitas no próprio dia, no local de concentração do desfile que é organizado pela Associação Recreativa Cultural e Desportiva da Graxa em colaboração com a Junta de freguesia de Ribeirão.

Famalicão: Proteção Civil deixa recomendações à população para os próximos dias

Com a passagem da depressão Leonardo, a Proteção Civil de Famalicão alerta para a previsão de chuva, por vezes forte, que poderá resultar em situações de risco como inundações, cheias rápidas, deslizamento de terras e queda de árvores.

Com o país em Estado de Alerta até ao final de sexta-feira, as autoridades deixam algumas recomendações à população como evitar circular em zonas inundadas, não atravessar estradas ou caminhos submersos, manter limpos os sistemas de escoamento de água junto das habitações, cuidados redobrados ao nível da condução e evitar estacionar em zonas arborizadas.

A adoção de comportamentos preventivos é fundamental para a segurança de todos.

Famalicão: AMOB, do Louro para o Mundo

O Grupo AMOB foi distinguido com o prémio PME Líder 2024 pelo sólido desempenho financeiro, crescimento consistente e capacidade de gestão eficaz. Este prémio reconhece o grupo como uma referência no setor, destacando a sua fiabilidade, excelência operacional e compromisso com clientes e parceiros.

A distinção enaltece não apenas a empresa, mas também coloca Famalicão no mapa internacional, mostrando que o concelho tem empresas inovadoras e de referência no setor industrial. «Este reconhecimento como PME Líder 2024 é mais do que um prémio para o Grupo AMOB é uma celebração de Famalicão, do talento, da dedicação e da inovação que o concelho exporta para o mundo. Cada projeto, cada máquina entregue, cada cliente satisfeito é também uma forma de mostrar o valor do concelho lá fora, provando que aqui fazem-se máquinas com qualidade, com paixão e visão de futuro», refere a administração.

«Estamos implementados em mercados geograficamente muito diversificados com uma percentagem de exportações a rondar os 90%.

Fundada em 1960, por António Martins de Oliveira Barros (AMOB), e sucedida posteriormente pelo seu filho Manuel Barros e os pelos seus netos Inês Barros e Manuel António Barros, a AMOB tornou-se progressivamente líder mundial no fabrico de equipamentos para a indústria metalomecânica. O grupo serve o mercado global com um nível excecional de equipamentos e ferramentas para a conformação de tubo e chapa, dos mais simples equipamentos manuais aos mais complexos sistemas CNC totalmente elétricos.

O grupo AMOB desenvolve, projeta, produz, comercializa e presta assistência técnica a uma enorme variedade de produtos para um infindável número de setores industriais.

Na atualidade, destaca-se pela sua estrutura completamente vertical, significa que, desde o projeto e conceção das máquinas, passando pelo seu fabrico e montagem, é tudo desenvolvido internamente por uma equipa de profissionais altamente especializados. Conta com cerca de 180 colaboradores, muitos dos quais são da região, reforçando o impacto social do grupo na economia local.

A administração sublinha que, na atualidade, «estamos implementados em mercados geograficamente muito diversificados com uma percentagem de exportações a rondar os 90%. Não há nenhum mercado no mundo que represente mais do que 10% da nossa faturação». Na Europa, «temos clientes em praticamente todos os países, desde Espanha, à Alemanha, Reino Unido, Itália, todos com valores muito equilibrados e muito próximos uns dos outros».

Famalicão: Eurodeputado Paulo Cunha fala com os jovens sobre a União Europeia

O eurodeputado famalicense esteve na Escola D. Maria II, em Gavião, a convite do Clube Europeu deste estabelecimento de ensino para uma conversa informal com os alunos centrada na temática europeia e nos grandes desafios do nosso tempo. Isto quando passam 40 anos de adesão de Portugal à União Europeia.

Os alunos colocaram questões, tiraram dúvidas e gerou-se um diálogo construtivo e esclarecedor. Foi uma oportunidade para os jovens refletirem sobre o percurso de Portugal na União Europeia, os principais desafios enfrentados ao longo destas quatro décadas e as oportunidades que a integração europeia tem proporcionado ao país, nomeadamente nas áreas da educação, mobilidade, desenvolvimento regional e cidadania.

Paulo Cunha destacou a importância da União Europeia na consolidação da democracia portuguesa e sublinhou o papel fundamental dos jovens na construção do futuro europeu. Os alunos aproveitaram ainda a oportunidade para colocar questões sobre o funcionamento das instituições europeias, o papel de um eurodeputado e os desafios atuais da União Europeia, como a transição digital, as alterações climáticas e a participação cívica.

A escola realça que a iniciativa contribuiu para o desenvolvimento de uma cidadania ativa, informada e consciente, objetivos centrais do Clube Europeu da EB D. Maria II.

 

 

Famalicão: Aula prática sobre “Vinhos Icónicos” para alunos da D. Sancho I

Os alunos dos cursos de Restauração e de Informação e Animação Turística da Escola Secundária D. Sancho I tiveram uma aula prática sobre “Vinhos Icónicos”. A masterclass, que decorreu no dia 29 de janeiro, teve como convidado o Brand Ambassador João Oliveira, do Solar Hotel Vila Meã.

O enólogo partilhou com os presentes os seus conhecimentos sobre os vinhos, em particular os da região demarcada dos vinhos verdes; as diferentes castas e as suas características. A sessão permitiu aos alunos o desenvolvimento de competências práticas relacionadas com o serviço de vinhos à mesa, nomeadamente técnicas de abertura da garrafa, decantação, apresentação e serviço ao cliente, fundamentais para a sua formação profissional.

Os professores presentes tiveram, também, a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre aromas, sabores e a influência do terroir na caracterização dos vinhos.

Famalicão: Projeto “Aprender Mais” vê na música potencial educativo

O projeto de envolvimento comunitário “Aprender Mais” juntou, no dia 30 de janeiro, música, educação e participação juvenil na Escola Secundária Camilo Castelo Branco. A atividade foi promovida pelo artista famalicense João Costa, conhecido artisticamente como Ré Menor. É, também, rapper, formador e educador social.

Esta participação no projeto “Aprender Mais” vem na sequência do seu mais recente álbum intitulado “Outra Vida”, que terá lançamento integral nas plataformas digitais no final do mês de fevereiro. Atualmente, já se encontram disponíveis quatro singles deste trabalho.

Ao longo da sessão, os alunos foram convidados a refletir sobre o papel da música na construção da identidade dos jovens, analisando tanto as influências positivas como os desafios associados aos conteúdos consumidos no dia a dia. Num formato participativo, o encontro promoveu o diálogo aberto, a expressão de ideias e a valorização da música enquanto ferramenta educativa e social.

Um dos momentos altos da iniciativa foi a gravação de um videoclipe nas instalações da escola, envolvendo diretamente os alunos. Segundo Ré Menor, o principal objetivo passou por «mostrar que a música pode ser uma ferramenta de crescimento pessoal, pensamento crítico e cidadania ativa», aproximando a arte do contexto escolar de forma construtiva e pedagógica.

A iniciativa foi bem recebida pela comunidade educativa, que destacou a importância de projetos que liguem a escola à cultura contemporânea, promovendo o envolvimento dos jovens em experiências criativas com impacto real.

Famalicão: Arciprestado promove Formação Bíblica orientada por D. António Couto

O Arciprestado de Vila Nova de Famalicão promove, nos dias 5 e 6 de fevereiro, dois encontros de Formação Bíblica, orientados por D. António Couto, Bispo de Lamego, e subordinados ao tema “Criatividade na Bíblia: a Palavra de Deus abre novos caminhos”.

Os encontros acontecem às 21h15 no Centro Pastoral de Santo Adrião, em Vila Nova de Famalicão, prolongando-se até perto das 22h30.

As 54 comunidades paroquiais que compõem o Arciprestado estão convidadas a tomar parte nestes encontros de formação e oração, nomeadamente todos os agentes de ação pastoral, como sacerdotes, diáconos, catequistas, grupos de jovens, escuteiros, leitores, acólitos, ministros extraordinários da comunhão, coralistas, conferências vicentinas, famílias, entre muitos outros.

O Arciprestado desafia os cristãos de Vila Nova de Famalicão «a tomar parte destes encontros como um tempo privilegiado para viver o encontro pessoal e íntimo com o Senhor Jesus, que nos fala e Se nos revela por meio da Sua Palavra, convertendo-nos em homens e mulheres capazes de uma “Participação Ativa e Criativa” na vida da Igreja, tal como enfatiza o “Caminho de Páscoa” a que nos desafia a nossa Arquidiocese de Braga».