Famalicão: Desfile de Carnaval em Ribeirão sai à rua no domingo, 15 de fevereiro

O Grupo AMOB foi distinguido com o prémio PME Líder 2024 pelo sólido desempenho financeiro, crescimento consistente e capacidade de gestão eficaz. Este prémio reconhece o grupo como uma referência no setor, destacando a sua fiabilidade, excelência operacional e compromisso com clientes e parceiros.

A distinção enaltece não apenas a empresa, mas também coloca Famalicão no mapa internacional, mostrando que o concelho tem empresas inovadoras e de referência no setor industrial. «Este reconhecimento como PME Líder 2024 é mais do que um prémio para o Grupo AMOB é uma celebração de Famalicão, do talento, da dedicação e da inovação que o concelho exporta para o mundo. Cada projeto, cada máquina entregue, cada cliente satisfeito é também uma forma de mostrar o valor do concelho lá fora, provando que aqui fazem-se máquinas com qualidade, com paixão e visão de futuro», refere a administração.

«Estamos implementados em mercados geograficamente muito diversificados com uma percentagem de exportações a rondar os 90%.

Fundada em 1960, por António Martins de Oliveira Barros (AMOB), e sucedida posteriormente pelo seu filho Manuel Barros e os pelos seus netos Inês Barros e Manuel António Barros, a AMOB tornou-se progressivamente líder mundial no fabrico de equipamentos para a indústria metalomecânica. O grupo serve o mercado global com um nível excecional de equipamentos e ferramentas para a conformação de tubo e chapa, dos mais simples equipamentos manuais aos mais complexos sistemas CNC totalmente elétricos.

O grupo AMOB desenvolve, projeta, produz, comercializa e presta assistência técnica a uma enorme variedade de produtos para um infindável número de setores industriais.

Na atualidade, destaca-se pela sua estrutura completamente vertical, significa que, desde o projeto e conceção das máquinas, passando pelo seu fabrico e montagem, é tudo desenvolvido internamente por uma equipa de profissionais altamente especializados. Conta com cerca de 180 colaboradores, muitos dos quais são da região, reforçando o impacto social do grupo na economia local.

A administração sublinha que, na atualidade, «estamos implementados em mercados geograficamente muito diversificados com uma percentagem de exportações a rondar os 90%. Não há nenhum mercado no mundo que represente mais do que 10% da nossa faturação». Na Europa, «temos clientes em praticamente todos os países, desde Espanha, à Alemanha, Reino Unido, Itália, todos com valores muito equilibrados e muito próximos uns dos outros».