Famalicão: Desfile de Fanfarras dos BV Famalicenses é este sábado

A 11ª edição do festival internacional de circo contemporâneo, Vaudeville Rendez-Vous, decorre de 16 a 19 de julho nos espaços urbanos das cidades de Famalicão, Barcelos, Braga e Guimarães.

O programa foi apresentado esta quarta-feira, em Barcelos. Especificamente em Vila Nova de Famalicão, o festival internacional arranca com a estreia nacional de “Ripple”, pelos belgas TeaTime Company, a 17 de julho (quinta-feira), pelas 19h00, no Parque da Juventude. Neste mesmo dia e local, decorrerá também o espetáculo “Homenaje”, pela companhia catalã Sílvia Capell e En Deciembre, pelas 22h00.

Segue-se, no dia 18 de julho, “Cream”, pelo INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo, pelas 19h00, no Parque da Juventude, e a noite finaliza com “El Dorado”, da companhia francesa NDE Nicanor de Elia, às 22h00, no anfiteatro do Parque da Devesa.

Ainda no dia 18, terá lugar a oficina “TeaTime Company: A tradução do objeto através do corpo humano”, que decorrerá das 15h às 17h30 na sala de ensaios da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão.

A programação em território famalicense termina com as performances “Rima” (dos portugueses Alan & Alvin), às 11h00, “Nkama” (do artista francês Dimas Tivane), às 19h00, e “Tancarville” (do grupo francês Le G. Bistaki), às 22h00 – a primeira no Parque da Juventude e as restantes na Praça e na Alameda D. Maria II, no centro da cidade.

Todos os espetáculos e oficinas inseridas no âmbito do Vaudeville Rendez-Vous 2025 são de entrada livre até à lotação do espaço.

Ao longo destes quatro dias estão previstas perto de três dezenas de espetáculos protagonizados por 11 artistas e companhias nacionais e internacionais, além de quatro oficinas artísticas – uma por cada cidade que faz parte do Quadrilátero Cultural.

Para os diretores artísticos do festival, Bruno Martins e Cláudia Berkeley, do Teatro da Didascália, esta edição debruça-se sobre a ideia de um novo ciclo e um momento de renovação. «Nesta 11ª edição, quisemos construir uma programação que, em certa medida, refletisse sobre a ideia de ciclo; num festival que inicia agora uma nova década. No ano passado comemoramos 10 anos de existência. Agora, iniciamos um novo ciclo – esperamos, uma nova década do festival», mencionou Bruno Martins, na apresentação que decorreu na Casa da Azenha (Barcelos).

O festival nasceu em Vila Nova de Famalicão, «mas quebrou as fronteiras do concelho e cresceu progressivamente, expandindo para Braga, Guimarães e Barcelos, e, acredito, que também conseguirá chegar a Viana do Castelo», referiu o vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Pedro Oliveira considerou, ainda, que este é um projeto «que acrescenta valor artístico à região do Minho e que aviva os nossos centros urbanos com projetos arrojados e diferenciadores».

O Vaudeville Rendez-Vous, promovido pela estrutura artística famalicense Teatro da Didascália há mais de uma década, tem vindo a consolidar-se como um dos festivais de circo contemporâneo e de exploração do espaço público mais relevantes do país. Para a sua implementação conta com os Municípios de Braga, Barcelos, Guimarães e Vila Nova de Famalicão como principais parceiros e anfitriões.

A programação completa da 11ª edição do festival pode ser consultada no site oficial do Teatro da Didascália, em www.teatrodadidascalia.com/ ou nas redes sociais – @vaudevillerendezvous.