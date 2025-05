Famalicão: Desfile histórico entre “Camões, Camilo e o Conde de Arnoso – Viagens na Literatura e na Memória”

Trofa: Rita Rocha e Palhaço Sorriso no Dia Mundial da Criança e do Ambiente

Para assinalar o Dia Mundial da Criança e o Dia Mundial do Ambiente, a Câmara Municipal da Trofa, em parceria com a FAP Trofa, preparou um programa especial e repleto de animação, pensado para os mais novos. As comemorações terão lugar este domingo, dia 1 de junho, nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro.

O dia começa com a atuação do Palhaço Sorriso, pelas 11h30, seguido de momentos de talento local, protagonizados por alunos das escolas básicas do concelho da Trofa. Está prevista também uma demonstração da Brigada Cinotécnica da GNR – Cães Pisteiros, sempre muito apreciada pelas crianças.

Da parte da tarde, a festa continua com a atuação da jovem cantora Rita Rocha, pelas 15h00. A Rita é uma jovem portuguesa com 18 anos que começou a cantar na Casa da Música onde se integrou no grupo “pequenos cantores”, mas foi no “The Voice Kids” que se apresentou pela primeira vez a um grande público, onde conseguiu uma posição de destaque no programa.

Os bombeiros Voluntários da Trofa também vão participar no evento com a realização de um simulacro. A animação segue depois com atuações das escolas de dança Academia Alva e MTV4 Dance.

O Centro de Ciência Viva – Ora Bolas vai realizar experiências com os mais novos e estará no local com experiências interativas, despertando a curiosidade dos mais novos de forma divertida e educativa.

Ao longo de todo o dia a animação é garantida com atividades radicais, mascotes, pipoqueiro, pinturas faciais, insufláveis, workshops, entre outras.

Como forma de assinalar a data de forma ainda mais doce, será oferecido um gelado a todas as crianças das escolas públicas básicas do concelho da Trofa.

O Município convida todas as famílias a juntarem-se a esta celebração e a viverem um Dia Mundial da Criança inesquecível, repleto de alegria, partilha e muita animação.