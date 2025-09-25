Famalicão: Desfolhada em Mogege

O Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege realiza na noite de 4 de outubro, a partir das 21 horas, uma desfolhada tradicional. A iniciativa decorre na Eira dos Irmãos Freitas, no Lugar da Portela, e é de entrada livre

Para além do grupo organizador, o evento conta com o Rancho Folclórico e Etnográfico de Santa Marinha de Crestuma, de Vila Nova de Gaia.

Em tempos de colheitas, será retratado o trabalho em comunidade, relembradas as danças tradicionais, o trajar e as belas cantigas.

A partir das 17 horas começa a funcionar uma tasquinha com bom vinho da região.