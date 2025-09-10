Famalicão: Desfolhada tradicional na Casa do Artista Amador

A Associação Ecos Culturais do Louro promove no dia 4 de outubro, na Casa do Artista Amador, a terceira edição da Desfolhada Tradicional. O evento, de entrada livre, começa com a abertura de um museu alusivo à época das desfolhadas.

Depois deste momento, marcado para as 16 horas, segue-se a atuação de Tiago Maroto, agendada para as 17h30.

Às 19h30 é hora de jantar e as propostas gastronómicas são várias (bolas de carne/sardinhas em forno a lenha, caldo verde e sopa da pedra, bifanas e outros petiscos) e vinho do melhor, tudo acompanhado pelos cantares ao desafio da Associação Tocadores e Cantares ao Desafio de Famalicão.

Mais tarde, às 21 horas, começa a desfolhada com a participação do Rancho Folclórico de Cavalões. A fechar este convívio, que pretende reviver tradições, decorre o sorteio e divulgação dos vencedores dos prémios e, depois, às 23h30, atua a banda Gato Sapato.