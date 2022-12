Famalicão despede-se da Taça da Liga com uma vitória em casa do Estoril Praia (0 – 1)

O preparador físico Mário Monteiro, depois de 17 anos a trabalhar com Jorge Jesus, vai integrar a equipa técnica de Vítor Pereira, no Flamengo. Numa mensagem de despedida publicada nas redes sociais, o famalicense brincou e escreveu que «há casamentos que não duram tanto» e prometeu: «Quem sabe um dia faço um livro para contar as nossas histórias destes aninhos todos».

Na mensagem deste “divórcio”, Monteiro deixa «um agradecimento muito especial e carinhoso ao meu amigo Mister Jorge Jesus. Tivemos uma relação de lealdade, compromisso e respeito mútuo. Onde ele estiver vibrarei pelas suas vitórias. Não menos importante, também agradeço aos colegas da equipa técnica que tanto contribuíram para o sucesso da minha carreira».

O Flamengo confirmou, esta quarta-feira, acordo com o treinador Vítor Pereira. A apresentação está marcada apenas para janeiro, quando termina o vínculo do português, com o Corinthians. Vítor Pereira terá como adjunto Luís Miguel, que com ele trabalha desde 2013, enquanto a restante equipa técnica será renovada. A grande novidade é mesmo Mário Monteiro, histórico preparador físico de Jorge Jesus, tendo ambos trabalhado no Flamengo.