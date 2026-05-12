Famalicão: Despedida de uma época histórica com bilhete a 5 euros

Na noite do próximo sábado, a partir das 20h30, o FC Famalicão dá o pontapé de saída para o último jogo da presente época… que pode ficar para a história. No Estádio Municipal recebe o Alverca e a entrada para a festa de despedida custa 5 euros para sócios (com a quota 4 regularizada, para a Bancada Placard.pt, com venda entre terça e quarta-feira).
O jogo tem como grande aliciante o facto da equipa poder estabelecer a melhor pontuação e classificação de sempre do clube no patamar máximo do futebol português. E com o quinto lugar pode chegar a Europa.
Para acesso ao Estádio Municipal o bilhete para o público custa 10 euros (venda inicia-se a partir de quinta-feira)
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou em https://bit.ly/4u0ZiUY É obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal abre a partir das 18h30