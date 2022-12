Famalicão: Desperta e brinca nas férias de Natal

Está publicado em Diário da República: as Festas Antoninas encontram-se inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI). O parecer positivo da Direção Geral do Património Cultural foi importante para tornar uma das maiores romarias do Norte património cultural nacional.

Recorde-se que este processo foi iniciado em 2015 com a adesão do Município de Vila Nova de Famalicão ao projeto regional ‘Romarias do Minho’, lançado pela Associação de Festas de São João de Braga, reunindo atualmente mais de duas dezenas de municípios do Minho, com o intuito de garantir a autenticidade e tipicidade das festas populares desta região.

Com esta distinção, as Antoninas de Famalicão juntam-se à Festa das Rosas, em Viana do Castelo, e à Semana Santa de Braga, celebrações nortenhas que já se encontravam inscritas no INPCI.

Recorde-se que as Antoninas são a maior festividade cíclica anual, pública e coletiva do concelho famalicense. A sua origem está relacionada com o culto e a devoção a Santo António e envolve cidadãos de dentro e de fora do concelho de Vila Nova de Famalicão. Decorre no centro da cidade entre a primeira semana de junho e o dia 13 de junho, Dia de Santo António e feriado municipal.

O processo pode ser consultado em www.matrizpci.dgpc.pt e www.famalicaoid.org .