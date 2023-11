Famalicão: Despista-se de bicicleta na N14 e é hospitalizado

Domingo de Campeonato de Portugal Trial 4×4 no Lago Discount

A última prova do Campeonato de Portugal de Trial 4×4 – CPT4x4 acontece este domingo em Famalicão. O campeão absoluto será conhecido esta tarde, depois de concluídas as três de resistência. Os candidatos e estreantes encontram-se no Lago Discount e terrenos adjacentes.

A pista é de dificuldade acrescida com um piso de terra preta e grandes picadas, reconhecida como uma das mais difíceis do Campeonato Trial 4×4, caracterizada pela sua inclinação e estado escorregadio. O seu figurino original, pouco alterado em relação a edições anteriores, apresenta na sua maioria obstáculos naturais, beneficiando do terreno “acidentado” da região.

Luís Jorge e Daniel Esteves (Café Restaurante A Curva) assumem a candidatura ao título absoluto; Rui Rocha e Pedro Campas (Team RJ69) mantêm uma escassa vantagem na Classe Super Proto; enquanto na Classe Proto António Moreira e André Neves (Valclima) assumiram a liderança com um ponto apenas para a dupla da “Oficina Bacelo” na última jornada em Lordelo-Paredes. Na Classe Promoção, Jorge Alfaia e Francisco Carvalho (73 Racinc Team) estão em posição de chegar ao primeiro grande título nacional de Trial 4×4. Armando Sousa e Bruno Soares (Transgatão) na Classe Extreme e a dupla Carlos Martins/João Pinto (Reciclopeças) na Classe UTV asseguraram já os respetivos títulos nacionais.

O arranque da prova de resistência está marcado para as 14 horas.