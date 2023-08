Famalicão: Despiste de carro em Nine

Já se encontra a ser distribuída a nova edição do Boletim Municipal de Famalicão. Este verão, o exemplar apresenta-se com um novo grafismo e uma nova filosofia, que eleva a experiência de leitura deste documento que reflete o trabalho desenvolvido pela autarquia ao longo dos últimos meses.

“Transparência e diálogo permanente com os famalicenses. Este é um dos compromissos que assumimos desde o primeiro minuto” salienta Mário Passos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que explica que este documento “é um recurso de comunicação municipal que visa transportar os munícipes para a realidade da gestão autárquica, fornecendo-lhes informação sobre os projetos em mãos e os concluídos, trabalho este que por vezes passa despercebido ao olhar do munícipe” .

Para além da nova linha gráfica, refira-se ainda que houve um aumento da tiragem. “A alteração do grafismo também veio acompanhada por uma revisão da produção e reforço da tiragem, por forma a chegarmos a mais cidadãos e instituições, sem custos acrescidos”, explica o edil.

O Boletim Municipal é um documento com produção bianual, que explana o trabalho desenvolvido pelo executivo autárquico, de forma a que todos os munícipes fiquem a par dos projetos e ações desenvolvidas no concelho.

O tema principal volta-se para a recente distinção de Vila Nova de Famalicão como Região Empreendedora Europeia em 2024, atribuída pelo Comité Europeu das Regiões no passado mês de julho.

Sobre o assunto, Mário Passos destaca no editorial que “é um prémio que a todos prestigia” e que “resulta da vitalidade económica, social e institucional do concelho, e consequência das nossas políticas públicas”.

Para além deste tema, o Boletim também explora a candidatura de Famalicão a Cidade Europeia do Desporto 2025, a nova Estação Rodoviária de Famalicão, o Dia da Cidade, o Plano Municipal da Juventude, as instalações artísticas de Madalena Martins e Bordalo II no centro da cidade, as ações de proteção e preservação ambiental em curso, entre outros conteúdos que refletem as prioridades do executivo, numa ótica de valorização do território e divulgação dos suas gentes.

Refira-se que o Boletim Municipal começou a ser distribuído esta semana por todo o concelho, estando também disponível para levantamento nos pontos municipais. A sua consulta e leitura também pode ser efetuada de forma digital em: www.famalicao.pt/boletins-municipais .