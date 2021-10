Um homem ficou ferido, na tarde deste sábado, depois do despiste da mota que conduzia, na freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 15h00, na Rua José de Freitas Dias.

O socorro esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários Famalicenses que transportavam a vítima, com ferimentos considerados ligeiros, para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

No local, para tomar conta da ocorrência, também esteve a PSP.