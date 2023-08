Um homem ficou ferido, ao início da tarde desta segunda-feira, na sequência do despiste da mota onde seguia, na vila de Joane, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 12h30, na Rua de Santo Amaro.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.