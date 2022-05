Famalicão: Despiste de mota na Av. do Brasil faz um ferido

Um problema com a direção do Skoda Fabia, no final da quinta classificativa do Rally de Portugal, determinou o abandono de Pedro Almeida e Mário Castro, numa altura em que a dupla havia alcançado, no final da Lousã, o terceiro lugar à geral do CPR-Campeonato de Portugal de Ralis.

«É frustrante, porque estávamos a fazer um rali em crescendo, no nosso ritmo e, no final da etapa, até tínhamos alcançado o terceiro lugar, mas não dava para continuar e estar à partida da sexta classificativa» lamenta o piloto famalicense.

O abandono foi determinado por «uma falha da caixa de direção, consequência de um furo que tivemos na especial», esclarece Pedro Almeida.

Apesar do lamento, o piloto encontra pontos positivos. «Sabemos das dificuldades; saímos muito atrás, com pisos degradados à nossa passagem e isto faz parte da prova, mas até ali estávamos a andar bem, focados no que eram os nossos objetivos» pelo que o abandono quando estava no terceiro lugar do CPR, «é elucidativo do que fizemos de positivo na prova.

No final, Almeida deixa um agradecimento ao público. «Este continua a ser um rali especial e agradeço ao público pelo apoio. Agora vamos juntar-nos à caravana e torcer por fora, assistindo com responsabilidade à prova».