O atleta Famalicense, Agostinho Figueiredo, da equipa AFR&F, brilhou no Campeonato Mundial de Montanha de Masters, conquistando uma medalha de bronze para Portugal por equipas.

O campeonato, que reuniu corredores de todo o mundo, teve como cenário a ilha da Madeira, num percurso que testou a resistência e a determinação dos participantes. Agostinho Figueiredo, com a sua determinação e habilidades atléticas excecionais, conquistou um lugar no pódio, garantindo a terceira posição para a equipa portuguesa.

A competição foi particularmente intensa, com adversários de países a demonstrar um alto nível de desempenho. No entanto, Agostinho Figueiredo e a sua equipa mostraram-se à altura do desafio, superando obstáculos naturais e competindo com paixão e dedicação.