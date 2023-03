Famalicão: Despiste de mota na zona escolar da cidade

Centenas de alunos do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Pedome mostraram, na passada sexta-feira e sábado, as suas aptidões na Gala das AEC´S (Atividades de Enriquecimento Curricular). Em Riba de Ave, no pavilhão do clube local, os alunos mostraram a toda a comunidade que a brincar também se aprende, fazendo prova das aprendizagens adquiridas no âmbito das AEC’s neste agrupamento que, desde o início do ano letivo, reserva as tardes para diversas atividades desportivas, artísticas ou, simplesmente, para a brincadeira.

Um dos espetadores nesta gala foi o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos assinalou que o projeto educativo neste agrupamento «pretende transformar a escola num grande recreio», propiciando «mais espaço para o desenvolvimento de novas competências e capacidades nas crianças, por via de atividades ligadas ao plano desportivo, cultural e lúdico». Já sobre o espetáculo que presenciou, referiu que «foi um belo momento. Os alunos demonstraram que os princípios deste projeto-piloto estão a ser cumpridos, criando boas bases para o alargamento desta metodologia a outros agrupamentos de escolas do concelho».

O projeto em curso, promovido pela Federação Concelhia das Associações de Pais e o Agrupamento de Escolas de Pedome, em articulação com o Município de Vila Nova de Famalicão, está a transformar a escola num espaço onde o estudo e a brincadeira coabitam, conjugando as atividades de enriquecimento curricular com a componente letiva, salvaguardando parte do tempo na escola para o crescimento das crianças, com estratégias que permitem aprender mesmo a brincar. Se a manhã está reservada para as aulas, já as tardes dos alunos do 1.º ciclo deste agrupamento são ocupadas com aulas de natação, karaté, pilates ou teatro, bem como atividades de caráter lúdico-pedagógico.