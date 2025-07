Famalicão: Despiste de trotinete provoca um ferido

Gustavo Lemos, 49 anos, é o escolhido pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão – PSD-CDS/PP para a Junta de Freguesia de Novais. A apresentação da lista e propostas foi no dia 20 de julho, no Parque da Encosta Formosa.

Entre as propostas apresentadas, está a criação do novo parque de lazer do VAES, «como espaço intergeracional de convívio, lazer e inclusão»; a requalificação do Parque 1.º de Maio e do Tanque da Saldanha, «pela segurança e valorização histórica»; a instalação de novos ecopontos e campanhas de sensibilização ambiental; a construção de passeios pedonais e a revisão da sinalização toponímica, «promovendo acessibilidade e identidade local»; e um novo parque desportivo juvenil no antigo Campo da Petanca.

Na vertente social, a candidatura avança com a proposta de criação do Cheque Bebé «como incentivo à natalidade»; uma Loja Social para recolha e distribuição de bens essenciais; um Gabinete de Apoio ao Cidadão, para ajuda em processos como IRS, IMI, pensões ou subsídios; o Táxi Solidário, para transporte gratuito de idosos e doentes e a instalação de um terminal multibanco.

Gustavo Lemos promete transparência, com a publicação de todos os relatórios financeiros online, bem como a aposta numa comunicação ativa e acessível, com presença nas redes sociais. Está também prevista a implementação de um Orçamento Participativo, com 10 mil euros anuais, para projetos escolhidos diretamente pelos cidadãos.

«Sinto que muito recebi de Novais; os valores, o sentido de comunidade, a identidade que me moldou. Acredito que agora é o tempo certo para retribuir com trabalho, dedicação e compromisso», afirmou o candidato.

Na lista estão Luísa Rodrigues e Miguel Azevedo, simbolizando, nas palavras do candidato, «um equilíbrio entre juventude, experiência e sentido de serviço público».

«Não venho com ideias vagas. Venho com vontade de ouvir, de agir, de aproximar. De trazer energia nova, mas com os pés assentes no chão. De respeitar o que existe e melhorar o que é preciso», concluiu.

Gustavo Lemos tem o apoio de Mário Passos, atual presidente da Câmara Municipal e recandidato pela coligação ‘Mais Ação. Mais Famalicão’, que caracterizou o projeto para Novais como «sério, equilibrado e realista». Reforçou, ainda, a importância de contar com pessoas comprometidas ao nível local: «queremos um concelho mais próximo, mais humano, mais eficiente e é com pessoas como o Gustavo que esse objetivo se concretiza nas freguesias. Estou certo de que será um excelente presidente de Junta e um verdadeiro motor de desenvolvimento para Novais».