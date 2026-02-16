Famalicão: Despiste em Antas faz quatro feridos

A Câmara Municipal de Famalicão informa que, devido às celebrações da Noite de Carnaval, hoje, 16 de fevereiro, e amanhã, 17 de fevereiro, estão em vigor várias alterações ao trânsito e estacionamento em diferentes ruas da cidade.

Entre as 19h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o trânsito está proibido nas ruas Adolfo Casais Monteiro, Padre António Carvalho Guimarães, Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V, José Gomes de Matos, José Azevedo Meneses e Rua do Ferrador.

Já entre as 20h00 de hoje e as 06h00 de amanhã, o corte de trânsito abrange também a Alameda José António Costa Araújo, Rua Lourenço da Silva Oliveira, Rua Capitão Manuel Carvalho, Rua João Faria dos Guimarães, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António, Praça 9 de Abril, Rua Júlio de Araújo e Rua Barão da Trovisqueira.

O estacionamento está proibido, desde as 07h00 de ontem até às 06h00 de amanhã, nas ruas Padre Benjamim Salgado, Luís Barroso, Júlio de Araújo e no parque em frente à Escola Luís de Camões.

Hoje, entre as 09h00 e as 20h00, o trânsito estará condicionado, exceto para moradores, nas ruas Luís Barroso, Alameda Luís de Camões, D. Fernando II, D. Pedro V e José Gomes de Matos.

O Parque de Estacionamento D. Maria II encontra-se igualmente encerrado desde as 15h00 de hoje até às 06h00 de amanhã.