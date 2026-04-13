Famalicão: Despiste em Seide faz um ferido

A equipa 365 Running Project destacou-se no Trail Rota do Bolinhol, em Vizela, com bons resultados individuais e um coletivo no Trail Sprint, confirmando a qualidade do grupo.

Na prova, que decorreu este domingo, Marko Santos conquistou o 1.º lugar da classificação geral, sendo também o melhor atleta no escalão M35.

No setor feminino, Sandra Castro foi 7ª da classificação geral, vencendo ainda o escalão F35; Andreia Rocha conquistou o 1.º lugar no escalão F40, enquanto Paula Barbosa subiu ao 3.º lugar do pódio no escalão F35.

Pedro Oliveira garantiu o 3.º lugar no escalão M40, e Renato Oliveira ficou muito perto do pódio com um 4º lugar no mesmo escalão. Já Bruno Esteves contribuiu para o resultado coletivo.

Importa, ainda, salientar que a 365 Running Project é constituída exclusivamente por atletas amadores, que, no entanto, têm vindo a destacar-se na modalidade, tanto em provas de estrada como em trail, no panorama local, regional e nacional. E os resultados alcançados em Vizela são mais uma prova do excelente trabalho desenvolvido pela equipa.