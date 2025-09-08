Famalicão: Despiste faz um ferido e corta N206 em Outiz

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste do automóvel onde seguia, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h50, na Avenida Jorge Reis.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.