Acidente, Concelho, Sociedade

Famalicão: Despiste faz um ferido e corta N206 em Outiz

Uma pessoa ficou ferida, na sequência do despiste do automóvel onde seguia, na estrada nacional 206, em Outiz, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 08h50, na Avenida Jorge Reis.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses e Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Deixe um comentário

Famalicão: Joane empata e Oliveirense conquista a primeira vitória

Na terceira jornada da pró nacional da AF Braga, o GD Joane empatou, sem golos, com o Berço, enquanto que a Oliveirense consegui a primeira vitória, 0-3, em casa do Celeirós, com golos de Nuno Ferreira, Miguel Soares e Paulinho.

Com estes resultados, o Joane soma cinco pontos, enquanto que a equipa de Oliveira Santa Maria tem três. Na próxima jornada, o Joane visita o Mascotelos e a Oliveirense recebe o Dumiense.

No jogo disputado no Estádio de Barreiros, na tarde deste domingo, o GD Joane homenageou Tiago Ferreira que cumpriu 200 jogos ao serviço do clube.

Famalicão: Estreia na Liga Placard com derrota caseira

A estreia do FC Famalicão na Liga Placard, ao final da tarde deste domingo, no Pavilhão Municipal das Lameiras, saldou-se por uma derrota, 0-3, com a ADCR Caxinas que marcou nos últimos 10 minutos do encontro, por Martim Dorba.

Os famalicenses, animados pelo apoio que vinha das bancadas, tiveram o protagonismo durante a primeira parte perante um adversário que defendeu bem e, sempre que possível, tentou atacar a baliza contrária nos momentos de transição.

Apesar de uma primeira parte bem disputada, o resultado ficou em branco. Na segunda parte, os visitantes apareceram mais fortes, mas só nos últimos 10 minutos conseguiram marcar.

A segunda jornada está marcada para o próximo fim de semana. No sábado, a equipa de Kitó Ferreira visita o Elétrico, formação que também perdeu na ronda de abertura.

Reformados recebem ‘extra’ partir desta segunda-feira

Mais de dois milhões de pensionistas vão ter um reforço no rendimento este mês. A partir desta segunda-feira, dia 8, o suplemento extraordinário de pensões (entre 100€ e 200€, consoante o valor da pensão) começa a ser pago juntamente com a prestação de setembro.

São abrangidos pensionistas da Segurança Social, da Caixa Geral de Aposentações e do setor bancário. A maioria, cerca de 1,5 milhões de pessoas com pensões até 522,50€, receberá 200€.

Nicolás Tivani vence Grande Prémio JN com final em Famalicão

O argentino Nicolás Tivani, da Aviludo-Louletano-Loulé, conquistou a vitória na 34.ª edição do Grande Prémio JN.

A prova de ciclismo, que contou com nove etapas e mais de 1300 quilómetros, terminou este domingo em Famalicão, palco da consagração dos vencedores.

Na derradeira etapa, com partida e chegada na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, em Famalicão, o triunfo foi para Francisco Campos, ciclista da AP Hotels-Tavira-Farense, que fechou a competição ao sprint.

Famalicão: Último dia de Feira de Artesanato com Cantadores ao Desafio e Banda de Riba d’Ave

Este domingo a Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão continua a animar a Praça Mouzinho de Albuquerque.

Neste último dia, às 15h30 realiza-se o Festival de Cantadores ao Desafio, numa organização da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense. Mais tarde, às 18h00, sobe ao palco a Banda de Música de Riba d’Ave, garantindo uma tarde de tradição e boa música nesta 40ª edição do certame.

Famalicão: Av. Eng. Pinheiro Braga cortada ao trânsito até às 19h00

Hoje realiza-se a última etapa do Grande Prémio de Ciclismo do JN, jornada velocipédica que vai afetar a circulação automóvel na cidade. Neste dia, é proibido o estacionamento na Rua do Eixo Atlântico, artéria que está reservada para os autocarros das equipas.

Desde as 20 horas de sábado e até às 19 horas de hoje, não é possível circular na Avenida Engenheiro Pinheiro Braga, local de partida e chegada da última etapa.

A partida acontece às 11 horas, sendo que a chegada dos primeiros ciclistas, ao mesmo local, está prevista para depois das 14 horas, após os 147,5 km de percurso.