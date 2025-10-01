Famalicão: Despiste faz um ferido em Delães

Arranca no dia 11 de outubro, a 10ª edição do Close-Up – Observatório de Cinema de Famalicão. Serão mais de trinta sessões, em oito dias, que integram um programa direcionado a todas as idades. Destaque ainda para os cine-concertos, debates e oficinas.

Em destaque no palco do Close-up estão os cine-concertos que aliam a música ao cinema. Na abertura, assistimos à estreia em Portugal de Dean Hurley, colaborador próximo do trabalho de David Lynch, na apresentação de Through This World; a meio da semana, no Teatro Narciso Ferreira, Bruno Pernadas revela It’s All True, um documentário de Orson Welles; a encerrar o programa, as melodias e as canções de James Bond, em Licence to Sing, The Songs from 007.

O Café Kiarostami conta com as masterclasses de Dean Hurley e de Edgar Medina, além das bandas sonoras, que estendem as noites de abertura e fecho.

As propostas para famílias juntam Elio, que celebra 30 anos de animações da Pixar, aos renovados Looney Tunes: Daffy e Porky, com espaço ainda para uma oficina de Teatro de Sombras.

A relação com a comunidade escolar ocupa um lugar de destaque nesta décima edição, em sessões divididas pelos auditórios do Teatro Municipal e por sessões nas escolas. Há ficção, animação, documentário e oficinas, com propostas pensadas desde o primeiro ciclo ao ensino superior de cinema.