Famalicão: FAC eliminado da final four da Taça

A derrota, 4-3, em Tomar, colocou o Famalicense fora da final four da Taça de Portugal.

No jogo dos quartos de final, disputado ao final da tarde deste sábado, o Sporting Clube de Tomar marcou primeiro, mas o FAC, por Carlos Dias empatou e, mais tarde, Rafa faz o 1-2. Assim se chegou ao intervalo. No reatamento a equipa da casa empatou, mas Joca Guimarães volta a dar vantagem ao Famalicense (2-3). O Tomar conseguiu chegar ao empate e depois ao quarto golo que vale a presença na final da prova que vai decorrer precisamente no Municipal Cidade de Tomar.

Bom jogo do Famalicense que teve pela frente um guarda redes inspirado, defendeu três livres diretos, e outras tantas defesas.

Tato Ferruccio, por três vezes, e Ivo Silva marcaram para os locais.