Famalicão: Despiste na A7 faz um ferido

A manhã desta quarta-feira fica marcada por mais um incidente na A7, desta vez um despiste de um veículo ligeiro, que deixou uma pessoa ferida.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o sinistro terá acontecido no percurso entre Seide e Famalicão.

O alerta foi dado por volta das 12h00 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.