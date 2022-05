Famalicão: Despiste na Avenida Carlos Bacelar

As Festas Antoninas rimam com animação. Todos os dias, de 9 a 13, há atividades para todas as pessoas e a música é rainha, com diversos concertos, todos gratuitos. Diogo Piçarra é um dos destaques, com concerto marcado para o dia 13 de junho, feriado municipal. Entre êxitos como “Vem dançar comigo”, “Coração”, “Anjos”, “Dialeto”, “Tu e Eu” vai apresentar o novo single, chamado “Sorriso”. O jurado da edição portuguesa do programa “The Voice” tem atuação está marcada para as 22h00, no anfiteatro do Parque da Devesa.

Importante é também o regresso do arraial dos Toninhos, no dia 11, que voltam a chamar os mais novos para as festas do concelho. Cubita, Overule & Landu Bi, Diogo Fonseca e Assis Martim são os dj’s convidados da noite das Antoninas dedicada à juventude famalicense.

Mas os primeiros a subir ao palco das Antoninas de Famalicão são Zezé Fernandes e os Alvorada Musical, no dia 9 de junho, às 21h00, no palco principal instalado na Praça D. Maria II.

No dia 10 de junho, feriado nacional, a animação começa ao som dos grupos de bombos e Zés P’reiras que percorrem as ruas do concelho em mais uma edição do “Tocá Bombar”. Logo a seguir perto de um milhar de pessoas, de quase duas dezenas de grupos e ranchos folclóricos do concelho, participam no Desfile Etnográfico que termina com o Festival de Folclore dividido por três palcos: Palco D. Maria II (topo sul), Praça – Mercado Municipal e Praça 9 de Abril.

A programação das Antoninas no feriado nacional encerra com a atuação de Nunno Portugal e Os Pêgas, às 21h00, na Praça D. Maria II.

No dia 11, nota ainda para o 3.º Encontro de Tocadores de Cavaquinho, marcado para as 14h30, no topo Sul da Praça D. Maria II, e para os concertos de Jess e Retimbrar, às 21h00, também na Praça D. Maria II.

Por fim, no dia 12, há música popular na Praça D. Maria II, às 15h00, com a atuação da Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, do Grupo de Concertinas Monte Santo André e da Escola de Concertinas Ass. Cultural e Desportiva S. Martinho de Brufe.

Segundo o presidente da Câmara, trata-se de «um programa muito diversificado, pensado para contagiar todos os famalicenses e os milhares de visitantes que por esta altura do ano se deslocam a Famalicão. Há propostas para todos os gostos e para todas as idades e, por isso, só posso desejar que venham todos para a rua desfrutar das nossas queridas Antoninas», refere Mário Passos.