Famalicão: Despiste na N206 faz dois feridos

O deputado famalicense foi eleito, esta sexta-feira, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República.

No parlamento desde 2011, Jorge Paulo Oliveira encara a nova função «exatamente com a mesma motivação, a mesma determinação e a mesma ambição que sempre imprimi em todas as legislaturas: lutar por um Portugal mais equilibrado, mais justo, mais desenvolvido, mais próspero». Doravante, como refere a CIDADE HOJE, «só o grau de responsabilidade se altera». Nesse contexto, prossegue o social democrata, aceitou o desafio que lhe foi lançado pelo presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, «porque, além de defender que os deputados do PSD devem estar sempre disponíveis para servir o partido e, por essa via, também o país, estou convicto ter a experiência parlamentar e política para o exercício do cargo».

Jorge Paulo Oliveira está no Parlamento desde 2011 e coordenava, até aqui, a área da Defesa do grupo do PSD. É também, vice-presidente da Concelhia do PSD e deputado na Assembleia Municipal de Famalicão.

Para além do deputado famalicense foi, também, eleito vice-presidente, Miguel Santos. Ambos por larga maioria.