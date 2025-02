Famalicão: Despiste no centro da cidade provoca um ferido

O centro de Ribeirão está, nesta sexta-feira, sem água da rede pública.

Na origem do problema está o rebentamento da conduta principal responsável pelo abastecimento da zona mais central da vila.

Desde o início da tarde que várias equipas estão no local a proceder à reparação da estrutura, no entanto, dada a complexidade da situação, existem algumas reservas no que diz respeito à hora de restabelecimento do serviço. As primeiras previsões apontam para que, ainda no dia de hoje, a água regresse a Ribeirão.