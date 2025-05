Famalicão: Despiste obriga ao fecho do túnel da Av. Carlos Bacelar

Na noite da passada quinta-feira, reunidos em Assembleia Geral, os sócios do FC Famalicão aprovaram, por unanimidade, as contas e respetivos pareceres do Conselho Fiscal, dos dois últimos anos (23-24).

Sem avançar números, José Pina Ferreira diz que «o exercício reflete a forma rigorosa da nossa gestão», garantindo que os custos foram reduzidos de forma «substancial», assumindo que «não gastamos mais do que o que não temos». O presidente do Famalicão, garante que «é este o trajeto a seguir para cuidar da sustentabilidade do clube, cuidando, também, de dinamizar toda a atividade».

José Pina Ferreira aponta que a gestão da Academia, a formação, a equipa feminina e o futsal «têm merecido da nossa parte toda a dedicação e esforço. No futebol de formação, por exemplo, garantimos a equipa sub-15 na 1.ª divisão e tivemos jogadores que foram chamados às seleções nacionais e regionais».

No futebol feminino continua a luta pela manutenção, «com muito esforço e dedicação das atletas e de toda a estrutura, mas também cuidamos da formação». O presidente revela que há cada vez mais atletas nas equipas e, neste patamar, também já temos algumas jogadoras nas seleções nacionais. É este caminho que queremos continuar a fazer», garante.

Já sobre o futsal, a expectativa e o desempenho da equipa na fase de apuramento de campeão da 2.ª divisão faz sonhar com a subida. «Desde o início da época que apostamos em ser competitivos e decorrido todo este tempo estamos na luta para chegar ao mais alto patamar do futsal nacional. Mas também nesta modalidade estamos a consolidar a base, apostando na formação e já com um atleta na seleção nacional».

Por último, o presidente do Famalicão elogia os sócios e revela que após o processo de renumeração o clube tem 6 mil associados «mas queremos, e devemos, crescer mais. A importância que eles têm na vida do clube encontra eco, por exemplo, na homenagem que fizemos aos sócios com 50 e 25 anos de filiação».