Famalicão: Despiste seguido de capotamento na N204

Uma mulher ficou ferida na sequência do despiste da mota onde seguia, na manhã deste domingo, em Landim, Famalicão.

O acidente deu-se por volta das 07h40, na Rua do Cardal, e o socorro esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A vítima, depois de assistida no local, foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

A GNR de Riba d’Ave tomou conta da ocorrência.