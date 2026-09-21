A Urbanização da CAL, em Calendário, recebeu a “Hora dos SuperQuinas”, promovida pela Associação de Futebol de Braga, numa ação realizada em parceria com a Associação de Moradores da CAL (AMC).

Esta iniciativa, que teve lugar na passada sexta-feira, proporcionou às crianças residentes no bairro uma tarde dedicada ao futebol, à atividade física e ao convívio, num ambiente marcado pela animação e pela participação dos mais pequenos.

A atividade foi dinamizada pelo famalicense Tiago Silva, instrutor de desporto e fitness, que conduziu as crianças através de diferentes exercícios e momentos de atividade física, promovendo o gosto pelo desporto.

A tarde daquele dia contou, ainda, com as mascotes dos SuperQuinas, Bia e João, que se juntaram aos mais novos e contribuíram para tornar o momento ainda mais especial e divertido.

Para a AMC esta iniciativa é «mais um momento de aproximação à comunidade e de promoção de atividades dirigidas às crianças e jovens da urbanização, reforçando a importância do desporto, do convívio e da participação comunitária».

A atividade contou com representantes de entidades parceiras, nomeadamente Isabel Pimenta, da União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário; Liliana Couto, Chefe de Divisão de Habitação e Freguesias da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; Patrícia Mendanha, Gestora Distrital do Projeto SuperQuinas (AFBraga); e Raquel Silva, Coordenadora da Equipa Técnica EuroBairro.

A associação celebra este ano o 22.º aniversário, no próximo dia 27 de setembro. Durante a tarde desse mesmo dia, decorre um pequeno convívio na urbanização, destinado à comunidade e aos moradores.