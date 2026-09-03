Está próximo o fim de semana que convida à descoberta das modalidades desportivas disponíveis no concelho e a conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelas associações e clubes locais. O desporto é foco da próxima edição dos mercados urbanos “Vai à Vila”, marcada para os dias 12 e 13 de setembro; no dia 19 do mesmo mês, também na Praça D. Maria II e no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, o centro urbano recebe várias atividades para evocar a necessidade da mudança de comportamentos relativamente à mobilidade, em especial, no que toca à utilização do automóvel particular.

O Mercado Desportivo terá a presença de duas dezenas de associações desportivas famalicenses e várias atividades para todas as idades, relacionadas com atletismo, badminton, basquetebol, boccia, matraquilhos, ténis de mesa e voleibol, inclusive um circuito de ciclismo, arborismo kids e percursos motor kids. A par de tudo isto, também haverá animação musical, com Sofia Machado, pelas 16h00, na Praça D. Maria II.

O espaço dedicado à experimentação de modalidades desportivas estará aberto no sábado, das 15h00 às 19h00, e no domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Os stands vão funcionar no dia 12, das 10h00 às 20h00, e no dia 13, das 10h00 às 18h00.

O Mercado Desportivo vai contar com a colaboração de 18 associações, entre os quais: Famalicense Atlético Clube (basquetebol), Groove Spot, 365 Running Project, Grupo Desportivo de Natação, Associação Papa Léguas de Famalicão, An-Dança, ARDLA, FitDance, Liberdade Futebol Clube, Ténis Clube de Famalicão, Escola de Karaté Shotokan de Delães, Apolo Famalicão, ESACRO, União Desportiva de Calendário, União Desportiva Bairrense, ARC A Flor do Monte, Clube de Petanca de Novais e Grucamo.

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, o centro urbano recebe, no dia 19 de setembro, um mercado dedicado à iniciativa, com atividades de animação lúdico educativas, culturais e desportivas, jogos tradicionais, circuitos de ciclismo e rodoviário, com um eco Carrosel e um eco roller coast. Participam a Afacycles, APSI – Associação para Promoção de Segurança Infantil, ARDLA – Associação Recreativa Desportiva Lazer Ave, Famabike, Lions Clube de Famalicão, Mobiave, Rotary Club de Famalicão, Projeto Mais Vale Prevenir, Batidos com o Coração e Pedro Macedo, artesão de peças de bicicleta recicladas.

O Mercado da Mobilidade pode ser visitado das 10h00 às 18h00, na Praça D. Maria II.

A entrada nos mercados ‘Vai à Vila’ é gratuita.