Famalicão destruiu 1845 ninhos de vespa asiática no último ano

O combate à vespa velutina voltou a estar no centro da atuação do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão ao longo de 2025. Durante o último ano, foram destruídos 1845 ninhos desta espécie invasora no concelho.

A intervenção contínua teve como principal objetivo reduzir o risco para a população e minimizar o impacto da chamada vespa asiática no território, quer ao nível da segurança das pessoas, quer na proteção da atividade apícola e do equilíbrio ambiental.

A autarquia destaca que a ação foi desenvolvida de forma sistemática, com resposta às ocorrências sinalizadas pela população e monitorização permanente das zonas mais críticas.