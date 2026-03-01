Concelho

Famalicão destruiu 1845 ninhos de vespa asiática no último ano

O combate à vespa velutina voltou a estar no centro da atuação do Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão ao longo de 2025. Durante o último ano, foram destruídos 1845 ninhos desta espécie invasora no concelho.

A intervenção contínua teve como principal objetivo reduzir o risco para a população e minimizar o impacto da chamada vespa asiática no território, quer ao nível da segurança das pessoas, quer na proteção da atividade apícola e do equilíbrio ambiental.

A autarquia destaca que a ação foi desenvolvida de forma sistemática, com resposta às ocorrências sinalizadas pela população e monitorização permanente das zonas mais críticas.

Carlos Reis vence Paulo Cunha para a Distrital de Braga do PSD

O atual vereador da Câmara Municipal de Barcelos venceu, este sábado, as eleições para a Distrital do PSD. A lista de Carlos Reis conquistou 2.840 votos (52,15%), contra os 2603 votos (47,85%) do famalicense Paulo Cunha, que se recandidata a um novo mandato.

Este resultado foi decidido, em grande medida, pela votação massiva do eleitorado de Barcelos no “seu” candidato. A lista de Paulo Cunha teve apenas 393 votos, contra os 1316 de Reis. Por outro lado, em Famalicão, a segunda maior concelhia do distrito em termos de votantes, o resultado foi mais aproximado. Se Paulo Cunha venceu com 945, o seu adversário teve 602.

A lista liderada pelo famalicense venceu em Braga, Cabeceiras, Celorico, Esposende, Fafe, Famalicão, Guimarães, Póvoa de Lanhoso e Vizela. Carlos Reis venceu nas concelhias de Barcelos, Amares, Terras de Bouro e Vila Verde, outra das concelhias que ajudou a “cavar” a diferença para a lista adversária.

Famalicão com a menor área ardida dos últimos 10 anos

Em 2025, Vila Nova de Famalicão registou apenas 24,1 hectares de área ardida, o valor mais baixo da última década, apesar de um ano marcado por condições meteorológicas adversas.

A vereadora da Proteção Civil, Vânia Marçal, considera que foi um período “particularmente exigente do ponto de vista operacional e meteorológico”, com o concelho a enfrentar 153 dias sob níveis de alerta. Ainda assim, sublinha a eficácia da resposta no terreno e o trabalho articulado entre os vários agentes.

Os números refletem também o reforço das medidas de prevenção. Ao longo do ano, o Serviço Municipal de Proteção Civil realizou intervenções de silvicultura em 62 hectares de faixas de gestão de combustível e procedeu à manutenção de 24 quilómetros de rede viária florestal, melhorando os acessos para meios de socorro.

No âmbito do Dia Internacional da Proteção Civil, assinalado a 1 de março, o presidente da Câmara, Mário Passos, destacou o empenho e o profissionalismo dos agentes, afirmando que os resultados alcançados são fruto de um trabalho contínuo de planeamento, prevenção e cooperação.

Paços do Concelho de Famalicão iluminaram-se no Dia Mundial das Doenças Raras

Os Paços do Concelho iluminaram-se, na noite deste sábado, 28 de fevereiro, com as cores rosa, verde e azul, assinalando o Dia Mundial das Doenças Raras.

A iniciativa pretende demonstrar solidariedade para com todas as pessoas que vivem com uma doença rara e as suas famílias, reforçando a importância da sensibilização e da inclusão.

A autarquia associa-se assim à RD – Portugal, União das Associações das Doenças Raras de Portugal, numa ação simbólica que pretende dar visibilidade a uma causa que afeta milhares de pessoas em todo o país.

Famalicão: Três pessoas tentam assaltar e burlar a população

A União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela alertou a população para tentativas de burla e assaltos registadas durante a tarde deste sábado.

Segundo uma mensagem divulgada pela junta de freguesia nas redes sociais, dois homens e uma mulher terão abordado várias pessoas com a alegada intenção de assaltar e burlar. Os suspeitos faziam-se acompanhar por um veículo de cor cinzenta.

Apela-se à população para que esteja atenta a abordagens suspeitas por parte de desconhecidos e reforçam a importância de, em caso de dúvida, pede-se o contacto imediato com as autoridades.

A junta pede ainda a partilha do alerta, como forma de prevenir novas situações e proteger a comunidade.

Famalicão: Equipa sub-23 goleia Benfica

Na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a equipa sub-23 do FC Famalicão goleou o Benfica. Jonas, aos 7 e 10 minutos, Duarte Oliveira, aos 22, e Lamine Beye, aos 55 minutos, marcaram neste jogo da sétima jornada da fase de apuramento de campeão.

A equipa famalicense, com cinco jogos, tem 11 pontos, e está no quarto lugar.

Na próxima jornada, no dia 3 de março, recebe o Santa Clara, quinto da classificação, com 10 pontos.

Conselho de Arbitragem dá nota negativa ao VAR do Sporting x Famalicão

No encontro entre o Sporting CP e o FC Famalicão, o desemprenho da equipa do VAR foi classificado como “insatisfatório” pelo Conselho de Arbitragem, na avaliação da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A classificação surge depois da polémica gerada por um lance logo aos oito minutos de jogo, quando Ibrahima Ba marcou para o Famalicão. O golo acabou por ser anulado após intervenção do VAR, que chamou o árbitro para rever um alegado contacto ofensivo antes do remate.

O episódio voltou a alimentar o debate sobre os critérios de intervenção do vídeo-árbitro e a interpretação do conceito de erro “claro e óbvio” no futebol.