Concelho

Famalicão: Desvio temporário de trânsito na Avenida Central, em Vale S. Cosme

O trânsito na Avenida Central (N309), na freguesia de Vale S. Cosme, vai sofrer um desvio temporário até ao dia 7 de novembro, devido à intervenção a realizar pela entidade Águas do Norte para a construção da rede de abastecimento de água na freguesia de Vale São Cosme.

Os condutores deverão seguir a sinalização instalada na via e circular pelo seguinte percurso alternativo: Avenida Central (N309), CM1490, Avenida Azinheiro, Avenida Principal e Avenida Central.

Famalicão: Gouveia e Melo reuniu com empresários

A Casa do Empresário da Associação Comercial e Industrial de VN Famalicão recebeu, esta quinta-feira, Gouveia e Melo. O candidato à Presidência da República trocou ideias com empresários famalicenses, ouviu as dificuldades e as perspetivas futuras.

Esta ação resulta de uma solicitação desta candidatura presidencial, com o objetivo de estabelecer contacto com os empresários famalicenses.

Recorde-se que David Vieira de Castro é o mandatário concelhio de Gouveia e Melo, enquanto que Simão Costa é o mandatário jovem desta candidatura.

Foto: Reprodução Facebook ACIF

Festival do Vinho em Famalicão: Dona Maria Wine Fest acontece de 7 a 9 de novembro

Famalicão recebe de 7 a 9 de novembro a primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, proprietário da Cidade Hoje e responsável pelo “Dona Maria Famalicão Beer Fest”. O evento decorre numa tenda instalada na Praça D. Maria II, no centro da cidade.

A Festa do Vinho reúne alguns dos melhores produtores do país, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes. Ao todo, participam 22 produtores distribuídos por 18 stands. O espaço conta ainda com quatro food trucks e zonas dedicadas a produtos regionais como enchidos, marisco e doces.

A entrada é gratuita, sendo necessário adquirir o copo oficial, sem devolução, para as provas. Há também a possibilidade de compra direta de garrafas e caixas de vinho.

O programa inclui showcookings às 19h: Vítor Almeida na sexta-feira, Álvaro Costa no sábado e Renato Cunha no domingo. Estão ainda agendadas conferências na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, com especialistas do setor vitivinícola.

O festival oferece animação com música, DJs em formato sunset e noites temáticas, além de momentos culturais ligados aos 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco.

O evento associa-se igualmente a uma causa social, em colaboração com o Centro Social de S. Pedro de Bairro.

Famalicão: COINDU avança com segundo despedimento coletivo em 5 meses

A Coindu, indústria de componentes têxteis para o setor automóvel, sediada em Joane, vai avançar com o segundo despedimento coletivo este ano, depois de já ter dispensado 123 pessoas em maio.

Em comunicado, a empresa informa que “após uma análise aprofundada da situação económica e operacional da empresa, terá de proceder a uma reestruturação do seu quadro de colaboradores, devido ao declínio acentuado e prolongado das encomendas no setor automóvel, que tem impactado a sua atividade nos últimos anos”.

A Coindu, que conta atualmente com 1 050 trabalhadores, realçou que fez “todos os esforços para evitar esta medida”, mas este despedimento vai permitir “alinhar a sua capacidade de produção com a carteira de encomendas existente”.

Recorde-se que em 2022 a empresa empregava cerca de 2 100 trabalhadores, número que foi diminuindo com o encerramento da unidade de produção em Arcos de Valdevez que deixou 350 pessoas sem emprego e o despedimento coletivo em maio deste ano que afetou 123 trabalhadores da unidade de produção de Joane. Ainda em maio, 237 pessoas foram colocadas em regime de lay-off.

Até ao momento ainda não é conhecido o número de trabalhadores abrangidos pelo segundo despedimento coletivo deste ano, no entanto, a imprensa nacional avança com cerca de 250 trabalhadores.

Famalicão: Mais um teste à invencibilidade do GD Joane

Na tarde deste domingo, às 16 horas, o GD Joane visita o Dumiense (13 pontos), partida da décima jornada da pró nacional da AF Braga. Os joanenses, que somam os mesmos pontos (19) do líder, o Pevidém, continuam invictos na prova e são, de forma clara, a defesa menos batida até ao momento, com apenas 3 golos.

No sábado, às 15 horas, a Oliveirense recebe o Ponte, equipa com 9 pontos. Já a formação de Oliveira Santa Maria soma apenas 5 pontos.

Outros jogos desta jornada: Mascotelos-Esposende; Santa Maria-Merelinense; Berço-Prado; Celeirós-Pevidém; Vila Chã-Vieira; Maria da Fontre-Selho; Marinhas-Sandinenses.

Famalicão: Assembleia e Câmara Municipal tomam posse este domingo

Este domingo, dia 26 de outubro, tomam posse os novos membros da Assembleia e da Câmara Municipal de Famalicão, eleitos no dia 12 de outubro. A sessão está marcada para as 16h30, na Casa das Artes de Famalicão, presidida por João Nascimento, presidente da Assembleia Municipal.

Na sessão serão empossados os 11 vereadores que vão integrar o executivo municipal: seis pela coligação sustentada pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo CDS – Partido Popular (CDS-PP), quatro pelo Partido Socialista (PS) e um pelo Chega, partido que entra pela primeira vez neste órgão autárquico.

Para a Assembleia Municipal tomam posse 40 deputados: 20 da coligação PSD/CDS-PP, 14 do PS, quatro do Chega e um da Coligação Democrática Unitária (CDU) e outro da Iniciativa Liberal. Integram também os 39 Presidentes de Junta de Freguesia que, em conjunto com os deputados eleitos, vão eleger nesta primeira sessão da Assembleia do novo ciclo autárquico o primeiro e o segundo secretários do órgão.

A coligação Mais Ação, Mais Famalicão PSD/CDS-PP, liderada por Mário Passos, venceu as eleições para a Câmara Municipal com 49,68% dos votos, tendo merecido a confiança de 41 197 eleitores famalicenses. A coligação também venceu para a Assembleia Municipal, com 46,49% dos votos (38 550 votos).

Famalicão: Homem invade terreno e rouba viatura em 5 minutos

Um SEAT Ibiza, matrícula 33-77-PX, foi furtado esta quarta-feira de manhã na freguesia de Calendário, em Famalicão, num caso que durou cinco minutos.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o suspeito entrou no terreno da residência através do muro que divide outras propriedades, conseguiu abrir o portão por dentro e levou a viatura sem que ninguém o visse, no entanto, a ação do homem ficou registada numa câmara de vigilância. O furto ocorreu por volta das 10h45.

A situação já foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso.

Se tem alguma informação sobre este crime entre em contacto de imediato com a GNR ou PSP.