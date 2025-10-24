Famalicão: Desvio temporário de trânsito na Avenida Central, em Vale S. Cosme

Festival do Vinho em Famalicão: Dona Maria Wine Fest acontece de 7 a 9 de novembro

Famalicão recebe de 7 a 9 de novembro a primeira edição do Dona Maria Famalicão Wine Fest, organizado pelo Círculo de Cultura Famalicense, proprietário da Cidade Hoje e responsável pelo “Dona Maria Famalicão Beer Fest”. O evento decorre numa tenda instalada na Praça D. Maria II, no centro da cidade.

A Festa do Vinho reúne alguns dos melhores produtores do país, com destaque para os de Famalicão e da Região dos Vinhos Verdes. Ao todo, participam 22 produtores distribuídos por 18 stands. O espaço conta ainda com quatro food trucks e zonas dedicadas a produtos regionais como enchidos, marisco e doces.

A entrada é gratuita, sendo necessário adquirir o copo oficial, sem devolução, para as provas. Há também a possibilidade de compra direta de garrafas e caixas de vinho.

O programa inclui showcookings às 19h: Vítor Almeida na sexta-feira, Álvaro Costa no sábado e Renato Cunha no domingo. Estão ainda agendadas conferências na Fundação Cupertino de Miranda, às 16h30, com especialistas do setor vitivinícola.

O festival oferece animação com música, DJs em formato sunset e noites temáticas, além de momentos culturais ligados aos 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco.

O evento associa-se igualmente a uma causa social, em colaboração com o Centro Social de S. Pedro de Bairro.