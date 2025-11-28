Famalicão: Detenção gera aparato à porta da PSP

A detenção de um homem, na manhã desta sexta-feira, gerou um forte aparato policial à porta da esquadra da PSP de Famalicão.

Várias pessoas, que contestam a intervenção das autoridades, concentraram-se em protesto à entrada do posto.

Foram pedidos reforços policiais para evitar uma eventual escalada de violência.

No local também se encontram os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

A Cidade Hoje solicitou à PSP esclarecimentos adicionais, que foram remetidos para mais tarde.