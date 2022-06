Famalicão: Detetada descarga ilegal mancha Rio Pelhe em Esmeriz

O Agrupamento de Escolas D. Sancho I assinalou, no passado dia 7 de junho, o “Dia da Empresa”, iniciativa que vai na 8ª edição e que, após dois anos de interrupção, «continua a afirmar-se como um meio de reconhecimento e valorização das empresas e instituições» com quem a escola estabelece protocolos e parcerias. A sessão ficou marcada pela homenagem póstuma ao professor Benjamim Araújo, professor e antigo diretor da escola.

Na manhã deste dia, destinado aos alunos do 1º ano do ensino profissional, decorreu uma ação de sensibilização sobre “Marketing e Comunicação: novas abordagens”, pelo CEO da Bluerophill, Paulo Rodrigues, que elucidou os presentes sobre as práticas da empresa nesta área. A sessão, sob a moderação do professor Gregório Ribeiro, contou, também, com o engenheiro Hélder Pacheco e dois ex-alunos, tendo ambos prestado testemunho da sua atividade nesta empresa.

De tarde, na sessão de abertura, Artur Passos, subdiretor do Agrupamento, em representação da diretora Maria Helena Pereira, sublinhou a importância destas parcerias «que muito contribuem para a educação e formação dos alunos». Também se referiu aos projetos de internacionalização da escola, ao nível dos estágios Erasmus+, que «são uma mais-valia no desenvolvimento das competências técnicas e transversais tão valorizadas no atual contexto laboral». Artur Passos aludiu, ainda, à particularidade deste dia, durante o qual foi prestada a homenagem póstuma a Benjamim da Costa Araújo, professor e antigo diretor desta escola, falecido há dois anos atrás.

Augusto Lima, vereador da Educação e Ciência, felicitou o estabelecimento de ensino pela iniciativa de aproximação à realidade empresarial, «pautada por uma visão progressista e integradora da formação dos alunos».

A sessão prosseguiu com Hugo Portela, diretor da Accenture – Technology Center de Braga, que falou sobre “a Humanização das Organizações”. O orador discursou sobre as práticas da empresa para a captação, motivação e retenção de talentos, bem como referenciou outras abordagens que humanizam os colaboradores dentro de uma instituição.

Seguiu-se a assinatura de protocolos de cooperação com as empresas e instituições com as quais a escola estabeleceu novas linhas de ação, seguida da entrega de certificados de reconhecimento aos representantes das entidades presentes.

Isabel Columbano, presidente do Conselho Geral, prosseguiu com a cerimónia, emocionando-se quando falou do amigo e professor, Benjamim Araújo. Enalteceu as qualidades e grandeza do antigo diretor, recordando o seu percurso e o legado que deixou a toda a comunidade escolar. A memória de Benjamim Araújo ficará eternizada num quadro, pintado e oferecido pelo professor José Passos, que será exposto na biblioteca da escola. A homenagem culminou com a atribuição do nome Benjamim Araújo ao auditório, tendo a esposa e filha descerrado a placa que perpetuará o nome daquele professor.

Na parte final do evento, o subdiretor e o vereador Augusto Lima descerraram o mural “Parcerias na Escola” que passou a integrar as placas das novas empresas aderentes.