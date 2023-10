Famalicão: Detido a conduzir sem carta

O VII Encontro da Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão, marcado para os dias 30 e 31 de outubro, está subordinado aos Desafios do Desenvolvimento Sustentável.

Arranca com o debate “Museus e a Agenda 2030 e os desafios da operacionalização do desenvolvimento sustentável”, no dia 30 de outubro, pelas 14h30, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, em Seide S. Miguel, em formato híbrido (presencial e online), e com interpretação em língua gestual portuguesa. É de acesso gratuito, mas carece de inscrição prévia.

O debate será moderado por Juliana Macedo, do Centro de Inteligência Urbana (Smart City) do Município de Famalicão e contará com a presença de Mariana Espel, do Projeto Usina Eureka; de Raquel Ferreira Fins, mestranda em Gestão de Políticas Públicas na Universidade de Aveiro; Djalma Penha, do Museu dos Desportos de São José dos Campos (Brasil) e de Fátima Faria Roque, diretora do Departamento de Museus, Monumentos e Palácios da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) e Mesa Técnica de Sustentabilidade do Programa Ibermuseus.

Este VII Encontro da Rede de Museus do Município de Vila Nova de Famalicão pretende trabalhar o papel dos museus enquanto agentes transformadores no e do território, a partir de boas-práticas que contribuam para o respetivo desenvolvimento sustentável.

Para além deste debate, ao longo dos dois dias, terão lugar diversas dinâmicas de trabalho dirigidas às equipas dos Museus de Famalicão, incluindo visitas técnicas a outras unidades museológicas do país, numa ótica de capacitação e formação.

Para mais informações sobre o debate “Museus e a Agenda 2030 e os desafios da operacionalização do desenvolvimento sustentável”, consulte: www.famalicao.pt.