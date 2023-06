Famalicão: Detido a conduzir sob o efeito do álcool

No ranking das escolas relativamente ao ano de 2022, e segundo uma tabela do Jornal Expresso, a Escola Secundária Camilo Castelo Branco é a melhor do concelho, ao nível dos exames nacionais do secundário, com média de 12.10, ocupando o lugar 141 a nível nacional. Esta é também a segunda melhor escola pública do distrito de Braga, só superada pela de Ínfias (Vizela).

A Escola Secundária Padre Benjamim Salgado é a segunda melhor no concelho (142), com média de 12.10, e a terceira é a Escola Secundária D. Sancho I (245), com média de 11.58.

Ao nível do secundário, os exames atiram as escolas públicas para fora do top 30. A melhor escola pública é a de Vouzela (distrito de Viseu). A primeira do ranking é o Grande Colégio Universal do Porto e no terceiro lugar aparece o colégio D. Diogo de Sousa, no distrito de Braga.

Ao nível dos exames do básico (9.º ano), o alinhamento é o seguinte: Escola Básica de Gondifelos (58,85), Escola p.e Benjamim Salgado (57.11), Escola D. Maria II (55,23), Escola Básica de Ribeirão (54,99), Escola Júlio Brandão (54.04), Escola Arnoso Santa Maria (52.46), Escola Básica de Pedome (49.85) e Escola D. Sancho I (48,03).